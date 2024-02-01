Израиль и ХАМАС согласились с предложением посредников о прекращении огня в секторе Газа

Официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари на семинаре в Университете Джона Хопкинса в четверг, 1 февраля, заявил, что Израиль согласился на предложение о прекращении огня, и что первоначальная реакция ХАМАС была тоже положительной, – передает телеканал Al Jazeera.
Катарский телеканал сообщает, что во время своего выступления аль-Ансари сказал: «На встрече в Париже удалось воедино свести все имеющиеся предложения. Эти предложения были одобрены израильской стороной. Также сейчас у нас есть и первое положительное подтверждение от ХАМАС, который также очертил рамки соглашения».
Вашингтон, Иван Бабурин
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