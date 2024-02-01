Израиль объявил о разгроме ХАМАС в городе Хан-Юнис

Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что в результате разгрома отрядов ХАМАС в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа общие потери палестинского движения составили 10 тысяч убитыми и 10 тысяч ранеными, – пишет в четверг, 1 февраля, газета Jerusalem Post.

В заметке издания говорится, что Галлант заявил: «Следующей целью израильских солдат станет город Рафах на границе Газы и Египта. До сих пор военные избегали использования наземных войск в Рафахе, чтобы не вызвать недовольство египетских властей».

«Ранее на этой неделе пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что близка к уничтожению последнего батальона ХАМАС в западной части Хан-Юниса, но предположила, что до завершения процесса может пройти еще несколько недель. ЦАХАЛ до сих пор не объявил о полном оперативном контроле в Хан-Юнисе», – пишет Jerusalem Post.

Тель-Авив, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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