Фон дер Ляйен и Байден договорились о дальнейшей «широкой» поддержке киевского режима

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в четверг, 1 февраля, заявила, что она и президент США Джо Байден в телефонном разговоре пришли к взаимному согласию в отношении продолжения «широкой» поддержки Украины, – сообщают СМИ.

Глава Еврокомиссии в своем аккаунте в соцсети Х (экс-Twitter) написала: «Хороший телефонный разговор с президентом Байденом после того, как Европа согласовала финансовую помощь Украине в размере 50 миллиардов евро. Мы оба согласились, что Украине необходимо продолжать получать широкую поддержку со стороны своих партнеров. Партнеры будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется».

Следует отметить, что сегодня на брифинге в Брюсселе Урсула фон дер Ляйен опровергла информацию, что для получения голоса Венгрии при голосовании за помощь Украине Будапешту пообещали разморозить деньги из фондов ЕС.

Отвечая на вопрос, получал ли премьер-министр Венгрии Виктор Орбан какие-то гарантии разморозки средств в обмен на голосование по Украине, Урсула фон дер Ляйен ответила: «Нет. По каждой программе есть отдельный закон, и они между собой никак не связаны».

Ранее сегодня венгерский премьер Орбан после голосованию по предоставлению денег ЕС Киеву сказал: «Мы боялись, что средства ЕС, причитающиеся венграм, которые комиссия до сих пор нам не предоставила, рано или поздно окажутся на Украине. … Мы получили гарантии, что средства Венгрии попасть на Украину не смогут».

Брюссель, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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