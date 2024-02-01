Губернатор Техаса рекомендовал Байдену поучиться у Путина

Губернатор Техаса Грег Эббот в четверг, 1 февраля, рекомендовал президенту США поучиться у российского лидера Владимира Путина умению работать в интересах своей страны, – сообщает телеканал Fox News.

В интервью телеканалу Эббот сказал: «Действующая администрация США ничего не может сделать в борьбе с нелегальной миграцией. Джо Байден отменил эффективные законы о миграции, принятые во время президентства Дональда Трампа. Если бы только президент Байден занимался настоящими внутренними проблемами и не пытался бы играть с Путиным, у которого ему сначала нужно поучиться работать в интересах своей страны – тогда все было бы иначе».

Fox News также сегодня сообщил, что Грега Эббота вновь поддержал губернатор Флориды Рон Десантис, отправив в Техас батальон национальной гвардии численностью до 1000 человек.

«Во время отправки бойцов в Техас Десантис сказал: «Мы здесь, чтобы присоединиться к техасцам и сказать, что нам нужно остановить это вторжение на нашей южной границе раз и навсегда», – сообщает Fox News.

Остин, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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