Пашинян назвал Декларацию о независимости Армении препятствием к миру с Баку

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что сохранение действующей Декларации о независимости Армении приведет к новой войне с Азербайджаном, – сообщает в четверг, 1 февраля, армянское Общественное радио.

В интервью радиостанции Пашинян сказал: «Должна ли наша государственная политика ссылаться и исходить из совместного постановления Верховного Совета Армянской ССР и Национального Совета Нагорного Карабаха от 1 декабря 1989 года «О воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха»? Если да, это означает, что мы никогда не будем иметь мира. Более того, это означает, что мы сейчас будем иметь войну»

«Действующая декларация о независимости, на которую ссылается Конституция республики, в данный момент стала проблемой. Усиление экономики, армии Армении в условиях существующей Декларации провозглашает, что мы идем по пути реализации ее положений. Это означает, что наши соседи сформируют союз, чтобы уничтожить нас. А обратное понимание вопроса застрахует нас от проблем при приобретении и экспорте вооружения, поскольку понятно, что мы закупаем оружие не для нападения, а для защиты своей территории. И нельзя рассматривать вопрос только в логике отношений с Азербайджаном и Турцией. А что думают по этому вопросу Грузия и Иран?», – добавил армянский премьер.

Ереван, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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