В ЕС заявили, что решение о передаче Киеву 50 миллиардов евро не имеет законодательного утверждения

Высокопоставленный чиновник Евросоюза в пятницу, 2 января, заявил, что договоренность, достигнутая лидерами стран-членов ЕС 1 февраля на саммите в Брюсселе об увеличении многолетнего бюджета союза, включая 50 миллиардов евро на помощь Украине «требует законодательного утверждения и разработки конкретного практического механизма», – сообщают СМИ.

В беседе с журналистами в Брюсселе высокопоставленный источник из ЕС сказал: «Достигнутая на саммите в Брюсселе договоренность – это только политическое решение. Теперь его нужно оформить законодательно, для этого мы планируем провести переговоры с Советом ЕС и Европарламентом в Страсбурге на следующей неделе… Надеемся, что согласованный текст будет принят в конце февраля, так как Украина нуждается в срочном финансировании».

«Дата выделения первого транша из согласованного пакета неизвестна, она будет зависеть, прежде всего, от сроков, когда такое решение официально вступит в силу, а оно, в свою очередь, связано с законодательными процедурами. Надеюсь, что к марту первый платеж будет возможно согласовать», – добавил еврочиновник.

Брюссель, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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