СМИ: Французская разведка установила, кто сбил Ил-76 с украинскими пленными

Французская военная разведка пришла к выводу, что Ил-76 с 65 украинскими военнопленными был сбит батареей украинского ПВО ракетами класса «земля-воздух» Patriot, стреляя с расстояния примерно 50 километров (30 миль), – сообщает в пятницу, 2 февраля, агентство Associated Press.

Со ссылкой на французского военного чиновника на условиях анонимности агентство пишет: «Батарея, очевидно, сумела остаться незамеченной, пока приближалась к цели, а затем включила свой радар на время, достаточное для того, чтобы поразить цель».

«Самолет был сбит в результате ракетного удара, а не упал из-за какой-либо механической неисправности, и почти наверняка ракета была выпущена с территории Украины. Однако, пока неясно, перевозил ли он украинских военнопленных», – сообщил другой источник Associated Press.

Париж, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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