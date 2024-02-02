Путин: Российская экономика растет, и стала «номер один» в Европе

Президент России Владимир Путин на форуме Общероссийского народного фронта (ОНФ) «Всё для победы!» в пятницу, 2 февраля, в Туле заявил, что экономика РФ стала первой в Европе и пятой в мире, – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию пресс-службы Кремля.

В ходе своего выступления глава государства сказал: «В эти два непростых года выстоял и достойно показал себя не только наш оборонно-промышленный комплекс. Вся экономика продемонстрировала устойчивость, выдержала беспрецедентное внешнее давление и продолжает уверенно развиваться. Нам предрекали спад, провал, крах, что под давлением санкций мы отступим, сдадимся, развалимся. Хочется показать известный жест. Не буду этого делать, здесь много девушек. Ничего у них не получится».

«Экономика РФ растет, в отличие от других экономик, стала крупнейшей в Европе и пятой в мире, этот процесс будет нарастать. И сегодня стала крупнейшей в Европе, номер один в Европе. И по паритету покупательной способности, по объему экономика стала первой в Европе, пятой в мире», – сказал Путин

Тула, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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