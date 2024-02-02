Путин: Стратегические ядерные силы страны обновлены на 95%

Президент России Владимир Путин на форуме Общероссийского народного фронта (ОНФ) «Всё для победы!» в пятницу, 2 февраля, в Туле заявил, что стратегические ядерные силы страны обновлены на 95%, их морская составляющая – почти на 100%, – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию пресс-службы Кремля.

В ходе своего выступления глава государства сказал: «Сегодня у нас практически полностью, на 95%, обновлены стратегические ядерные силы, а их морская составляющая – почти на 100%. Это хороший, надежный тыл для нашей стратегической безопасности. Тыл и в прямом смысле, и в переносном. Аналогичных результатов будут добиваться и по оснащению армии и флота всей линейкой обычных вооружений, включая перспективные образцы нового поколения.

«Предприятия оборонно-промышленного комплекса и конструкторские бюро будут обеспечены заказами на годы вперед», – добавил Путин.

Тула, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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