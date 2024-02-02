Медведев объяснил, зачем НАТО проводят свои крупнейшие учения у границ России

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в пятницу, 2 февраля, заявил, что НАТО проводит крупнейшие со времен «холодной войны» учения у границ России, потому, что «наложившие в штаны западные политики и их посредственные генералы в НАТО в очередной раз решили взять нас на испуг».

На своей странице в соцсети «ВКонтакте» Медведев написал: «Наложившие в штаны западные политики и их посредственные генералы в НАТО в очередной раз решили взять нас на испуг. И развернули самые масштабные со времён той холодной войны военные учения. Некоторые этапы ожидаемо пройдут в самых отъявленно русофобских и наиболее омерзительных нам государствах вроде Польши, Латвии, Литвы и Эстонии. То есть в непосредственной близости от границ России. Совершенно очевидно, что эта конвульсия дряблых западных мускулов – предупреждение именно нашей стране. Мол, не стоит ли нам как следует пригрозить России и показать русскому ежу жирный трансгендерный европейский зад. Вышло нестрашно, но весьма показательно. Ведь если сам Альянс решил провести учения такого уровня, значит, они реально чего-то опасаются. И уж тем более не верят не то что в победу, а вообще в какие-то военные успехи прогнившего неонацистского режима в Киеве».

«В целом это очень опасная игра с огнем. Силы-то собраны значительные. Мы не собираемся нападать ни на одну страну этого блока. Это понимают все разумные люди на Западе. Но если они заиграются и посягнут на целостность нашей страны, мгновенно получат адекватный ответ. Это будет означать только одно – большую войну, от которой НАТО уже не отвертится. То же самое случится, если какая-нибудь страна НАТО начнет предоставлять свои аэродромы бандеровцам или расквартирует свои войска у неонацистов. Они, безусловно, станут законной целью для наших Вооруженных сил и будут безжалостно уничтожены как враги», – заявил зампред российского Совбеза.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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