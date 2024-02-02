Канада вслед за США может начать вводить санкции против еврейских поселенцев на Западном берегу Иордана

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на брифинге в Ватерлоо (штат Онтарио) в пятницу, 2 февраля, заявил, что его правительство вслед за администрацией США рассматривает возможность введения санкций в отношении еврейских «поселенцев-экстремистов» на Западном Берегу реки Иордан, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами Трюдо сказал: «Мы ищем способы привлечь к ответственности лиц, ответственных за экстремистское насилие или крайнее насилие со стороны поселенцев в отношении местных жителей на Западном Берегу».

Напомним, что накануне, согласно указу Джо Байдена, США ввели санкции против четырех израильтян-поселенцев, обвиненных в причастности к насилию на Западном берегу реки Иордан.

Оттава, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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