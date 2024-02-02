Венгерские фермеры объявили о блокаде КПП на границе в Украиной

Президент Ассоциации венгерских фермерских групп и организаций (MAGOSZ) Иштван Якаб в пятницу, 2 февраля, заявил, что через неделю, 9 февраля, фермеры начнут протесты на контрольно-пропускном пункте (КПП) «Захонь-Чоп» в ответ на предложение продлить беспошлинный импорт украинских товаров в страны ЕС, – сообщает новостной портал Telex.

В официальном заявлении в заявлении MAGOSZ говорится: «Венгерские фермеры поддерживают свое правительство, которое защищает наши интересы перед Брюсселем».

В свою очередь, в комментарии Telex Иштван Якаб сказал: «Своей акцией протеста на КПП «Захонь-Чоп» фермеры ответят на предложение продлить беспошлинный импорт украинских товаров в страны ЕС. Венгерским фермерам придется конкурировать с продуктами, производство которых не может отвечать никаким требованиям ЕС, если Еврокомиссия решит продлить беспошлинный импорт из Украины».

Будапешт, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube