Спикер Палаты представителей США: Наша южная граница важнее Украины

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон в пятницу, 2 февраля, заявил, что президент Соединенных Штатов Джо Байден до сих пор не желает понять, что защита южной границы страны важнее Украины, – сообщает телеканал Fox News.
В интервью телеканалу Джонсон сказал: «Позиция республиканцев не изменилась – они считают, что США необходимо в первую очередь обеспечить безопасность на собственных границах, а уже затем думать об Украине и на другие внешнеполитические темы».
«Споры по украинскому вопросу продолжаются, однако Белый дом, несмотря на многочисленные просьбы Конгресса, до сих пор не озвучил, какие цели он преследует, вмешиваясь в этот конфликт на Украине. Кроме того, администрация президента Байдена до сих пор не объяснила конгрессменам, как именно она планирует защищать от нецелевого расходования выделенные Киеву средства», – добавил спикер Палаты представителей Конгресса США.
Вашингтон, Иван Бабурин
© 2024, РИА «Новый День»