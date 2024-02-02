Спикер Палаты представителей США: Наша южная граница важнее Украины

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон в пятницу, 2 февраля, заявил, что президент Соединенных Штатов Джо Байден до сих пор не желает понять, что защита южной границы страны важнее Украины, – сообщает телеканал Fox News.

В интервью телеканалу Джонсон сказал: «Позиция республиканцев не изменилась – они считают, что США необходимо в первую очередь обеспечить безопасность на собственных границах, а уже затем думать об Украине и на другие внешнеполитические темы».

«Споры по украинскому вопросу продолжаются, однако Белый дом, несмотря на многочисленные просьбы Конгресса, до сих пор не озвучил, какие цели он преследует, вмешиваясь в этот конфликт на Украине. Кроме того, администрация президента Байдена до сих пор не объяснила конгрессменам, как именно она планирует защищать от нецелевого расходования выделенные Киеву средства», – добавил спикер Палаты представителей Конгресса США.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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