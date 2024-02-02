США снова выступили против прекращения огня в секторе Газа

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд на брифинге в пятницу, 2 февраля, заявила, что Соединенные Штаты не поддерживали в Совете Безопасности ООН проект резолюции, предложенный Алжиром, одним из положений которого является требование немедленного прекращения огня в секторе Газа, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами американский дипломат сказала: «Алжирская резолюция может поставить под угрозу переговоры об освобождении заложников в Газе, которые ведутся, в том числе, при американском посредничестве. У Совета Безопасности есть обязательство обеспечить усиление давления на ХАМАС с тем, чтобы оно приняло инициативу об освобождении заложников в Газе. На наш взгляд, предложенный Алжиром проект резолюции, этой цели не отвечает. Напротив, этот проект может поставить под угрозу деликатные переговоры, подрывая тем самым продолжающиеся изнурительные дипломатические усилия по освобождению заложников и введению продолжительной паузы в боевых действиях в Газе».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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