Хуситы заявили о ракетной атаке на израильский город Эйлат

Военный представитель йеменского хуситского движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа в пятницу, 2 февраля, заявил, что в направлении израильского Эйлата нанесен удар с применением баллистических ракет, – сообщает телеканал Al Masirah.

В эфире телеканала Яхья Сариа сказал: «Вооруженные силы Йемена провели военную операцию, нанеся удар несколькими баллистическими ракетами по определенным объектам израильского противника в районе Умм-эр-Рашраш (Эйлат, – арабск.) на юге оккупированной Палестины».

Ранее в Силах обороны Израиля заявили, что система противоракетной обороны Arrow успешно перехватила ракету класса «земля-земля», выпущенную по израильской территории в районе Красного моря.

Сана, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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