Заместитель исполнительного директора Ельцин-центра признан иноагентом

Министерство юстиции РФ в пятницу, 2 февраля, включило в реестр иноагентов заместителя исполнительного директора Ельцин-центра по научной работе Никиту Соколова* и еще пять человек.

В сообщении, опубликованном на сайте минюста в пятницу, 2 февраля, говорится: «2 февраля 2024 г. в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены А.В. Картавин*, С.А. Козловский*, О.П. Орлов*, Н.П. Соколов*, С.Н. Степанов*, а также М.Ю. Чимаров*».

А.В. Картавин* распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов.

С.А. Козловский* принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Взаимодействовал с иностранными информационными площадками, деятельность одной из которых признана нежелательной на территории Российской Федерации.

О.П. Орлов* выступал против специальной военной операции на Украине, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике. Принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, является членом организации, включенной в реестр иностранных агентов.

Н.П. Соколов* выступал против специальной военной операции на Украине, принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными агентами, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике.

С.Н. Степанов* распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, выступал против специальной военной операции на Украине, взаимодействовал с лицами, включенными в реестр иностранных агентов. Принимал участие в распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Участвует в деятельности иностранного юридического лица, проживает за пределами Российской Федерации.

М.Ю. Чимаров* выступал против специальной военной операции на Украине, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике. Осуществлял пропаганду ЛГБТ-отношений. Принимал участие в распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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