Боррель назвал Южно-Китайское море следующей «горячей точкой»

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции в Брюсселе по итогам министерского форума ЕС-АТР в пятницу, 2 февраля, в Брюссель заявил, что Южно-Китайское море станет следующей «горячей точкой» на карте мира, – сообщают СМИ.

Отвечая на вопрос о налаживании Евросоюзом партнерских отношений со странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) с целью сотрудничества в области безопасности, глава евродипломатии сказал: «Мы хорошо понимаем, что Южно-Китайское море будет еще одной горячей точкой в мире. Фактически сегодня в мире существуют три горячие точки: Черное море, Красное море и Южно-Китайское море. Мы уделяем особое внимание Черному и Красному морям, потому что они ближе, но мы прекрасно осознаем бурную ситуацию в Южно-Китайском море и считаем его одним из центров внимания нашей политики безопасности».

Брюссель, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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