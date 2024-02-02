СМИ: Британия предложила НАТО отправить в помощь Киеву «экспедиционный корпус»

Великобритания предложила союзникам по НАТО рассмотреть вопрос отправки на Украину экспедиционного корпуса Альянса, а также установления бесполетной зоны над территорией, подконтрольной киевским властям, – сообщает в пятницу, 2 февраля РИА Новости.

Со ссылкой на «осведомленный источник» агентство пишет: «В связи с неблагоприятным для Киева развитием событий на украинском театре военных действий (ТВД) Британия предложила союзникам по НАТО рассмотреть вопрос направления на Украину экспедиционного корпуса Альянса, а также установления бесполетной зоны над территорией, подконтрольной киевским властям, и опять же увеличения поставок вооружений и техники ВСУ. В Лондоне понимают, что большинство стран-членов НАТО на данный момент вряд ли поддержат подобные меры. Однако британская сторона рассчитывает, что в случае существенного ослабления ВСУ и успешного продвижения Вооруженных сил России вглубь украинской территории союзники инициативу одобрят».

«Согласно британским планам, предполагается скрытно перебросить на Украину крупные высокоманевренные силы Альянса из приграничных районов Румынии и Польши для занятия оборонительных рубежей по правому берегу Днепра. Не исключается также превентивный удар вооруженных сил Молдавии и Румынии по Приднестровью. В целях «распыления» сил и средств армии России предусматривается развернуть на территории Норвегии и Финляндии контингента сил НАТО и армий отдельных членов блока Одновременно могут быть нанесены удары по стратегическим инфраструктурным объектам в северных регионах России. После этого натовские войска создадут «буферную зону» в пределах занятых позиций, включая границу с Белоруссией и территорию вокруг Киева. Высвободившиеся силы украинской армии должны быть направлены в зону СВО. В результате, по замыслу британцев, наступательные возможности России будут подорваны, и Москва будет вынуждена пойти на переговоры. Подготовку такого сценария к реализации в Лондоне предполагают завершить к маю 2024 года», – сказал собеседник РИА Новости.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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