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Суббота, 3 февраля 2024, 01:43 мск

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Киев проинформировал Белый дом о желании Зеленского уволить Залужного

Залужный, фото: пресс-служба ВСУ

Руководство Украины сообщило администрации США о намерении Владимира Зеленского уволить главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, – пишет в пятницу, 2 февраля, The Washington Post.

В публикации со ссылкой на источники говорится, что «в Белом доме не поддержали и не возразили против отправки Залужного в отставку. В администрации США признали, что решение об увольнении главкома ВСУ является суверенным выбором президента страны. Зеленский может отложить осуществление задуманного, но это маловероятно».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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