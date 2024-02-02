Участковые будут проводить профилактические беседы с нарушителями закона о «дискредитации армии»

Министерство внутренних дел РФ внесло изменения в приказ «О несении службы участковым уполномоченным полиции на обслуживаемом административном участке и организации этой деятельности», согласно которым участковые полиции теперь будут обязаны проводить индивидуальную профилактическую работу с лицами, нарушившими законы «о дискредитацию армии», и «о пропаганде нацистской атрибутики или символики».

Согласно внесенным изменениям в приказ, отныне участковые полицейские будут обязаны «проводить индивидуальную профилактическую работе с теми, кто совершил административные правонарушения против порядка управления, либо посягающие на общественный порядок и общественную безопасность при проведении публичных или официальных спортивных мероприятий, либо административные правонарушения, предусмотренные статьями 20.3 (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций), 20.3.3 (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан) КоАП».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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