Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в понедельник, 5 февраля, заявил, что в западный бизнес перспективе видит территорию Украины в пределах Львовской области со столицей «во Львове-Лемберге».

В своем англоязычном аккаунте в соцсети X (экс-Twitter) Медведев написал: «Проектируемая глобальная железная дорога, идущая из Испании через юг Европы, должна заканчиваться во Львове. Похоже, это первое подтверждение того, что Львов-Лемберг станет новой столицей Украины в границах Львовской области. И дело здесь не в том, что пути на Западе и в Малороссии различаются по ширине. Просто бизнес намного прозорливее политиков».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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