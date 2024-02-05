Лавров заявил о росте рисков провокаций против российских дипломатов во время выборов президента России

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе встречи с председателем ЦИК России Эллой Памфиловой в понедельник, 5 февраля, заявил, что во время голосования на выборах президента России за рубежом, вероятность провокации против дипломатов возрастает многократно, – сообщают СМИ.

В ходе встречи с председателем ЦИК РФ Лавров сказал: «Мы уделяем повышенное внимание вопросам безопасности наших дипломатов. Когда загранучреждение распахивает свои двери для проживающих за рубежом наших граждан и желающих голосовать, конечно, вероятность провокации возрастает многократно».

Кроме того, глава российского МИДа заявил, что ведомство будет оказывать содействие проведению выборов в новых российских субъектах.

«Центральный аппарат министерства будет оказывать всяческое содействие, при необходимости будем доукомплектовывать на период выборов соответствующие наши структуры в этих субъектах Российской Федерации», – добавил глава российской дипломатии.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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