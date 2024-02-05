Шойгу и глава Белгородской области обсудили меры безопасности жителей региона

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в понедельник, 5 февраля, заявил, что провел встречу с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, на которой были обсуждены меры обеспечения безопасности жителей региона.

В своем Telegram-канале Гладков написал: «Завершилась рабочая встреча с Министром обороны Российской Федерации Сергеем Кужугетовичем Шойгу. Обсудили текущую обстановку в регионе и меры, предпринимаемые для обеспечения безопасности жителей Белгородской области».

Белгород, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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