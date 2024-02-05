В Бундесвере заявили о необходимости дополнительной мобилизации украинцев из-за потерь

Начальник специального штаба помощи Украине в Минобороны ФРГ генерал-майор Кристиан Фрейдинг заявил, что из-за масштаба потерь без дополнительной мобилизации Украине не обойтись, – сообщает в понедельник, 5 февраля, портал немецких новостей RND.

В интервью изданию Фрейдинг сказал: «Украине, безусловно, придется мобилизовать больше солдат просто из-за масштаба потерь, который мы видим. А также и из-за того, что войска, некоторые из которых на фронте уже 24 месяца, нуждаются в регенерации. …Сейчас на Украине обсуждают тип и объем мобилизации – это политический и социальный переговорный процесс, в котором также играет роль демографическая ситуация в этой стране».

Отвечая на вопрос, когда может завершиться война, немецкий генерал сказал: «Я настроен оптимистично, потому что мы уверены в том, что способны сделать украинские Вооруженные Силы. Потому что мы уверены в ценности нашей поддержки, потому что мы уверены в единстве партнеров Украины, которые настойчивы, и, достигнут того, чтобы прийти к результату, которого мы все хотим».

Берлин, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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