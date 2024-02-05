Европейские фермеры заблокировали Бельгийско-Нидерландскую границу

Фермеры из Нидерландов и Бельгии в понедельник, 5 февраля, на 100 тракторах совместно заблокировали шоссе А2 у пограничного пункта в Эйсдене в нидерландской провинции Лимбург на границе с Бельгией, – сообщает местный журнал Stal&Akker.

Сельскохозяйственное издание пишет: «В акции протеста, организованной совместно фермерами из Нидерландов и Бельгии, задействовано более 100 тракторов, а также другая автотехника агропромышленных компаний. Таким образом фермеры хотят привлечь внимание ко все более ужесточающимся мерам и нормам, которые применяются к ним со стороны чиновников ЕС и национальных правительств. …Шоссе А2 возле пограничного перехода в Эйсдене в качестве меры предосторожности перекрыто в северном и южном направлениях».

Брюссель, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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