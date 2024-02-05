Британо-американские удары по Йемену необходимых результатов не принесли

Министр обороны Великобритании Грант Шэппс в парламенте Соединенного королевства в понедельник, 5 февраля, заявил, что удары американо-британской коалиции по Йемену пока не смогли полностью предотвратить новые нападения на торговые суда в Красном море, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Шэппс сказал: «Наши удары привели к существенному снижению военного потенциала хуситов. Однако, со стремлением хуситов по-прежнему препятствовать судоходству в Красном море пока полностью не покончено. …К настоящему моменту хуситы совершили уже около 40 нападений на торговые суда. Если нападения не прекратятся Лондон готов без колебаний продолжать удары по Йемену. При этом, Великобритания продолжит прилагать дипломатические усилия для снижения напряженности на Ближнем Востоке».

Лондон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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