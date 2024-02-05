Путин обсудил с президентом ОАЭ украинский теракт в отношении Ил-76

Президент России Владимир Путин и президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян в ходе телефонного разговора в понедельник, 5 февраля, обсудили теракт, совершенный киевским режимом в отношении транспортного самолета Ил-76, перевозившего 65 украинских военнопленных, – сообщили в Кремле.

В сообщении, опубликованном в Telegram-канале Крмля, в частности, говорится: «При обмене мнениями по ситуации вокруг Украины Владимир Путин поблагодарил эмиратскую сторону за посредническое содействие в обмене удерживаемыми лицами. Обсуждены подробности осуществлённой киевским режимом террористической атаки 24 января на российский самолет Ил-76 с украинскими военнопленными на борту. Подчёркнута заинтересованность России в проведении международного расследования этого преступления.

«На фоне продолжающегося военного противостояния в зоне палестино-израильского конфликта рассмотрены шаги по оказанию дополнительной гуманитарной помощи сектору Газа. Подтверждена принципиальная позиция России и ОАЭ в пользу скорейшего прекращения огня, возобновления политического процесса с целью выхода на долгосрочное и справедливое решение палестинской проблемы на известной международно-правовой основе», – сообщили также в Кремле.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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