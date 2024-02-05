СМИ: Северная Ирландия объявила об отделении от Великобритании в течение десяти лет

Новая премьер-министр Северной Ирландии Мишель О'Нил заявила о референдуме об отделении от Великобритании в течение 10 лет, а также заявила, что поднимет вопрос о референдуме по единству Ирландии на встрече с британским премьером Риши Сунаком, – сообщает в понедельник, 5 февраля, издание The Journal.

Независимое нью-йоркское издание пишет, что О'Нил заявила следующее: «Только люди здесь будут решать, когда будут внесены конституционные изменения. И когда я говорю здесь сегодня о переменах, я говорю об историческом значении того факта, что я фактически теперь премьер-министр, это говорит о том, какие перемены происходят по всему острову. По моему мнению, у нас есть десятилетие возможностей, и я действительно верю, что у нас будет возможность провести референдум, и когда я встречусь с Крисом Хитон-Харрисом или Риши Сунаком, то позабочусь о том, чтобы это послание было услышано и очень громко и ясно».

«Возглавив Национал-республиканскую партию «Шинн Фейн» (Sinn Féin) в 2022 году, О'Нил сегодня вошла в историю, став первым премьером-националистом в правительстве Северной Ирландии», – отмечает The Journal.

Дублин, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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