В МИД РФ: У посла Израиля нет верховного морального авторитета для рассуждений на тему Холокоста

Министерство иностранных дел России в понедельник, 6 февраля, выпустило заявление, в котором указало послу Израиля Симоне Гальперин на то, что у нее нет монополии и верховного морального авторитета в рассуждениях на тему Холокоста в связи с ее интервью, данное газете «Коммерсантъ» https://t.me/kommersant.

В заявлении, распространенном российским МИДом, говорится: «В своем вышедшем 5 февраля в газете «Коммерсант» интервью недавно прибывшая в Москву посол Израиля в России Симона Гальперин позволила себе целый ряд неприемлемых и провокационных высказываний в адрес России. Рассмотрим их подробно.

«К сожалению, Международный день памяти холокоста пока не является официальным днём в государственном календаре Российской Федерации».

В первую очередь, необходимо напомнить, что по инициативе в том числе России в 2005 году резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 27 января был объявлен Международным днём памяти жертв Холокоста. Дата выбрана неслучайно, в этот день в 1945 году Красная армия освободила нацистский концлагерь Аушвиц-Биркенау (Освенцим). Одни эти факты показывают абсурдность высказываний С.Гальперин».

«Мне не очень понятно, почему Министр иностранных дел Сергей Лавров принижает значение этого чудовищного события [холокоста]... Это пережил только еврейский народ».

Во-первых, важно в который раз обратить внимание на тот факт, что Холокост – это преследование и массовое уничтожение нацистами представителей различных этнических и социальных групп. Именно так это зафиксировано в важнейших международных документах. Во-вторых, С.В.Лавров только недавно подробно комментировал эту тему», – заявили в российском внешнеполитическом ведомстве и добавили: «Крайне удивительно, что посол Израиля, а также корреспондент обошли стороной тему неонацизма на Украине. Вот уж где память о жертвах Холокоста и спасавших их героев принизили на самом деле».

«Ни слова осуждения в интервью С.Гальперин не прозвучало в адрес Польши, Чехии, Прибалтики, Украины, где в ранг государственной политики возведено уничтожение памятников солдатам Красной армии. Сравниваются с землей зачастую уже и места захоронений воинов, остановивших Холокост. Схожим образом в сентябре 2023 году МИД Израиля не стал комментировать инцидент с выступлением эсэсовца Гунько на скандальном заседании парламента Канады. Госпоже послу не следует забывать, что у нее нет монополии и верховного морального авторитета в рассуждениях на тему Холокоста», – подчеркнули в МИД России.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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