Руководство Республиканской партии в палате Представителей выступило против законопроекта о помощи Украине

Спикер палаты Представителей Майк Джонсон, лидер республиканского большинства Стив Скализ, координатор республиканцев Том Эммер и председатель партии Элиз Стефаник в понедельник, 5 февраля, выпустили совместное заявление, в котором выступили против законопроекта Сената объединяющим помощь Украине и охрану границы, – сообщают СМИ.

В распространенном совместном заявлении лидеров республиканской партии США в палате Представителей говорится: «Палата представителей против иммиграционного законопроекта, потому что он является провальным в каждой сфере регулирования, необходимой для защиты нашей границы и в действительности еще больше усилит незаконную миграцию. …Он был мертв еще по прибытию в Палату. Мы призываем Сенат отклонить его».

Ранее сегодня Сенат США представил законопроект, объединивший выделение денег на охрану границ, помощь Украине и Израилю. В новом документе было предложено «выделить 118,28 миллиарда долларов, из которых 60,06 – на поддержку Киева. На охрану границы при этом предполагается направить втрое меньше – 20,2 миллиарда долларов».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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