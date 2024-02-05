Российский дипломат, вызванный в МИД Франции, предостерег Париж «от более глубокого вовлечения в украинский конфликт»

Российский посол во Франции Алексей Мешков во время его вызова в МИД Пятой республики по случаю гибели французов на Украине предостерег Париж от более глубокого вовлечения в украинский конфликт и наращивания поставок Киеву вооружений.

В сообщении, распространенном российским посольством во Франции, в частности, говорится: «Мешков указал на отсутствие с французской стороны ответа на обращение Государственной думы РФ к Национальному собранию Франции в связи с участием французских наемников в преступных действиях киевского режима. Мешков указал на безответственность и опасность все более глубокого вовлечения Парижа в украинский конфликт, наращивания поставок на Украину все более разрушительных и смертоносных вооружений, используемых украинскими боевиками, в том числе, для целенаправленных ударов по жилым кварталам, в результате которых гибнет гражданское население».

Париж, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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