Париж заявил о наращивании поставок вооружений киевскому режиму

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в понедельник, 5 февраля, заявил, что Париж намерен продолжать наращивать помощь Украине, включая поставки вооружений, – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию в аккаунте Елисейского дворца в соцсети X (экс-Twitter).

В ходе своего выступления французский премьер сказал: «Франция поставляет Украине вооружения последнего поколения, включая ракеты Scalp, гаубицы Caesar, бронемашины AMX-10 RC и также бомбы AASM. Наша поддержка будет расширена не только в плане выделения финансовых средств, но и в плане вооружений, соответствующих наивысшему стандарту, необходимому, чтобы украинцы могли себя защищать. Еще раз повторю – у украинцев есть простая необходимость защищать себя».

Отметим, что ранее сегодня посол России во Франции Алексей Мешков во время его вызова в МИД Пятой республики по случаю гибели французов на Украине предостерег Париж от более глубокого вовлечения в украинский конфликт и наращивания поставок Киеву вооружений.

Париж, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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