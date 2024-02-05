Госдеп «перевел стрелки» на Украину в вопросе об атаке на Ил-76 американским ЗРК Patriot

Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател на брифинге в понедельник, 5 февраля, заявил, что отвечать за атаку на российский ИЛ-76 с 65 украинскими военнопленными американским зенитным ракетным комплексом (ЗРК) Patriot должна Украина, а не Соединенные Штаты, – сообщают СМИ.

Отвечая на соответствующий вопрос, Пател сказал: «Что касается конкретного инцидента, о котором вы упоминаете, то пусть на этот вопрос отвечают наши украинские партнеры».

«Кроме того, что касается достоверности информации, исходящей из России, то большого доверия к ней нет. Мы принимаем во внимание огромный послужной список Москвы в области дезинформации не только по региону, но и в целом», – заявил представитель американской дипломатии.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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