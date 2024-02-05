США одобрили продажу Нидерландам высокоточных ракет почти на миллиард долларов

Агентство по сотрудничеству в области безопасности министерства обороны США, отвечающее за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам США в понедельник, 5 февраля, заявило, что Госдепартамент одобрил продажу Нидерландам высокоточных крылатых ракет AGM-158 JASSM общей стоимостью $908 млн., – сообщают СМИ.

В заявлении Пентагона, в частности, говорится: «Госдепартамент одобрил передачу Нидерландам 120 ракет AGM-158/B-2 JASSM и сопутствующего оборудования на общую сумму $908 млн. Договор также предусматривает обучение личного состава, техническое обслуживание вооружений и сопутствующего оборудования, материально-техническую и логистическую поддержку».

«Продажа ракет AGM-158/B-2 JASSM Нидерландам повысит способность страны противостоять текущим и будущим угрозам за счет расширения возможностей в воздухе, увеличения дальнобойности и точности нанесения ударов. Сделка будет способствовать достижению целей внешней политики и национальной безопасности США путем укрепления безопасности союзника по НАТО», – заявили в Агентстве по сотрудничеству в области безопасности Пентагона.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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