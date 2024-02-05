Израильские политики и активисты осудили ЦАХАЛ за учения с имитацией похищения палестинцев еврейскими поселенцами

Ряд членов израильского правительства и гражданские активисты осудили Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ) за учения, в которых было сымитировано нападение с похищением палестинцев еврейскими поселенцами, – сообщает в понедельник, 5 февраля, The Times of Israel.

В публикации издания говорится, что «министр национальной безопасности Итамар Бен Гвир заявил, что «военные, отдавшие приказ изобразить поселенцев как врагов, а палестинцев, как жертв, страдают серьезной моральной слепотой».

The Times of Israel отмечает, что ЦАХАЛ со своей стороны принес извинения за то, что «маркировал солдат, имитирующих поселенцев, как «вражеские силы».

«ЦАХАЛ не отрабатывал сценарии, которые имитируют поселенцев как врагов, просто маркировка жилетов таким образом разделяет участников учений, и является частью безопасности учений. В данном случае было ошибкой отмечать их надписью «вражеские силы», и мы приносим за это свои извинения. Сценарий похищения людей, является частью крупномасштабных учений на Западном Берегу, и был лишь одним из более чем 100 отработанных вариантов и относится к числу «крайних сценариев», – заявили в ЦАХАЛ.

Тель-Авив, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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