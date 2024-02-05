Небензя: Атаки США по Ираку и Сирии – попытка подправить провальный имидж Байдена перед выборами

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза ООН в понедельник, 5 февраля, назвал атаки США по Ираку и Сирии попыткой Соединенных Штатов перед президентскими выборами подправить провальный имидж администрации Джо Байдена, и призвал мировое сообщество «безоговорочно осудить безрассудные действия Вашингтона и его союзников на Ближнем Востоке», – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления российский дипломат сказал: «Крупнейшая с 2003 года американская воздушная операция на Ближнем Востоке, подаваемая как акт возмездия за атаку на незаконно расположенную в Сирии базу США, не имеет оправданий. Видим в этой попытке поиграть мускулами, прежде всего, стремление повлиять на внутриполитические расклады в Америке, желание хоть как-то подправить провальный имидж действующей американской администрации на международной арене в свете набирающей обороты президентской предвыборной кампании».

«Удары нацелены на дальнейшее разжигание конфликта. Их целями стали объекты и позиции сирийских военных на востоке страны, преимущественно в провинции Дэйр-эз-Зор, где они продолжают упорную борьбу с остатками запрещенной в России ИГ*. Практические без пауз атакуя в последнее время объекты, как утверждается, проиранских группировок в Ираке и Сирии, США пытаются целенаправленно втянуть в общерегиональный конфликт крупнейшие страны Ближнего Востока», – заявил Небензя и призвал международное сообщество «безоговорочно осудить безрассудные действия Вашингтона и его союзников на Ближнем Востоке, нарушающие суверенитет Ирака и Сирии».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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