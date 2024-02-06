Гендиректор МАГАТЭ Гросси прибудет на ЗАЭС в среду

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) во вторник, 6 февраля, заявило, что гендиректор организации Рафаэль Гросси в среду, 7 февраля, прибудет с визитом на Запорожскую АЭС (ЗАЭС), – сообщают СМИ.

в аккаунте МАГАТЭ в соцсети Х (экс-Twitter) говорится: «Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси провел брифинг для СМИ в Киеве сегодня утром, в преддверии своего завтрашнего визита на Запорожскую АЭС».

Со своей стороны Рафаэль Гросси в ходе брифинга в Киеве во вторник, 6 февраля, заявил: «Мы надеемся, что, обеспечив защиту АЭС, не допустив радиологической аварии в дополнение к жертвам этой войны, мы внесем очень важный вклад в благополучный исход после этой войны. МАГАТЭ, активно присутствующая на каждой площадке, продолжает неуклонно поддерживать безопасность и надежность этих объектов».

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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