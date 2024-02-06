СМИ: Трампа лишили иммунитета в деле о вмешательстве в выборы 2020 года

Апелляционный суд Вашингтона, округ Колумбия, во вторник, 6 февраля, вынес постановление, в котором говорится, что 45-й президент США Дональд Трамп не имеет иммунитета от юридического преследования в деле о его причастности к попыткам вмешательства в выборы и беспорядкам на Капитолийском холме в 2020 году, – сообщает CNN.

В постановлении суда, на которое ссылается телеканал, в частности, говорится: «В рамках данного уголовного дела бывший президент Трамп стал гражданином Трампом с теми же возможностями по его защите, какие есть у других подзащитных в уголовных делах. Но любой иммунитет исполнительной ветви власти, какой мог защищать его, когда он был президентом, больше не защищает его от этих обвинений».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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