Президент Аргентины перенес посольство своей страны в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим

Президент Аргентины Хавьер Милей во время визита в Израиль во вторник, 6 февраля, заявил встречающему его главе израильского МИДа Исраэлю Кацу, что принял решение о переносе диппредставительства своей страны из Тель-Авива в Иерусалим, – сообщают израильские СМИ.

В сообщении, распространенном пресс-службой МИД Израиля говорится: «Министр иностранных дел Кац поблагодарил президента Милея за его поддержку Государства Израиль и за визит с целью укрепить поддержку еврейского народа и Государства Израиль после нападения ХАМАС. Министр Кац поблагодарил президента за признание Иерусалима столицей Израиля и добавил, что теперь, по его прибытии в Государство Израиль, настало время объявить о переводе посольства Аргентины в Иерусалим. В ответ президент Милей объявил о своем решении перенести посольство Аргентины в Иерусалим».

Тель-Авив, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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