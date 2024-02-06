Польский генерал призвал страны ЕС высылать на родину украинских беженцев призывного возраста

Бывший замминистра обороны Польши, экс-командующий сухопутными войсками генерал Вальдемар Скшипчак призвал страны Евросоюза консолидировано депортировать граждан Украины призывного возраста на родину,– сообщает во вторник, 6 февраля радиостанция TOK FM.

В эфире радиостанции Скшипчак сказал: «Это должна быть инициатива правительств в Варшаве, Париже, Праге и везде, где они находятся. Эти правительства должны помочь Киеву их депортировать. Депортация украинцев, проживающих в эмиграции, поможет Киеву решить проблему нехватки мобилизационных ресурсов».

В сою очередь, польский информационный портал Onet.pl сделал запрос в МИД своей страны по вопросу депортации украинце. В ответ на запрос в польском внешнеполитическом ведомстве заявили, что «осознают сложившуюся ситуацию, связанную с призывом на военную службу украинцев, находящихся за рубежом, в том числе на территории Польши, а также проблему, которую она представляет для украинской стороны».

«Мы рассматриваем способы поддержки Киева и оптимальным решением считаем урегулирование этих вопросов на европейском уровне», – отметили в МИД Польши.

Варшава, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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