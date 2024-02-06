Байден при встрече заявит Шольцу о «решительной поддержке Украины, несмотря на Конгресс»

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге во вторник, 6 февраля, заявил, что президент США Джо Байден во время визита в Вашингтон лично намерен заверит канцлера ФРГ Олафа Шольца о решительном настрое продолжать оказывать поддержку Украине, несмотря на позицию американского Конгресса, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами Кирби сказал: «Он ясно даст понять канцлеру Шольцу, насколько он лично хочет продолжать поддерживать Украину. Надеюсь, что обе палаты Конгресса США законопроект о помощи Киеву в итоге поддержат. Президент на встрече с канцлером также подчеркнет, что если законопроект дойдет до его стола, то он его подпишет».

«Вашингтон не сможет продолжать военную помощь Киеву, если Конгресс США не примет законопроект о дополнительных расходах на это», – отметил также представитель Белого дома.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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