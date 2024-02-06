СМИ: В ЕС высказались против использования замороженных российских активов для восстановление Украины

Предложение Бельгии по использованию замороженных российских активов как залога для привлечения средств на восстановление Украины не находит поддержки в государствах-членах Евросоюза, – сообщает во вторник, 6 февраля, агентство Reuters.

Со ссылкой на неназванных официальных лиц ЕС агентство пишет: «Использование активов в качестве залога таит в себе те же юридические, экономические и финансовые риски, что и конфискация. И в данном случае владение активом означает именно конфискацию. Большинство юридических подразделений стран «большой семерки» (G7) учитывают это. Эту точку зрения подтвердили еще четверо официальных лиц».

«Кроме того, непонятно, какая организация будет выпускать облигации. Также, в Евросоюзе сомневаются, будут ли выпущенные под залог российских активов облигации иметь инвестиционную привлекательность. Помимо всего прочего, не очень ясно, кто выразит готовность участвовать в инвестпроекте, который обречен на дефолт при наступлении срока погашения облигаций», – пишет Reuters и указывает: «Бельгия, которая обратилась к G7 с инициативой использовать российские активы как залог для Украины, не является участником объединения, хоть и большая часть замороженных Западом российских активов на €269 млрд находится преимущественно в юрисдикции Брюсселя».

Брюссель, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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