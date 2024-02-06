В Белом доме заявили о снарядном голоде ВСУ без поддержки США

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге во вторник, 6 февраля, заявил, что без помощи США украинским военным «приходится очень тяжело на поле боя», они вынуждены принимать сложные решения в отсутствии нужного количества боеприпасов, – сообщают СМИ.

Отвечая на вопрос о задержке помощи Киеву, запрошенной у Конгресса администрацией США, Кирби сказал: «Мы знаем наверняка, что некоторые командиры на поле боя вынуждены принимать трудные решения о том, сколько боеприпасов они могут использовать в день, а сколько они должны придержать. Они принимают решения о маневрах, исходя из своих возможностей в полевых условиях. Да, им трудно. Поддержка США, и любая другая поддержка является критически важной и жизненно необходимой для Украины. И мы продолжим работать над тем, чтобы предоставить ее».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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