Гендиректор турецкой фирмы по производству БПЛА подтвердил строительство завода под Киевом

Генеральный директор турецкой компании по производству беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Baykar Халук Байрактар в кулуарах Всемирной оборонной выставки в Эр-Рияде заявил, что рассчитывает за год построить под Киевом завод по производству БПЛА, на котором будет работать около 500 человек, – сообщает во вторник, 6 февраля, агентство Reuters.

Согласно сообщению агентства Байрактар сказал следующее: «Наш завод под Киевом строится, нам нужно около 12 месяцев, чтобы закончить строительство, после чего мы перейдем к оснащению оборудованием и организационной структуре. Завод на Украине – большой, на нем будет работать около 500 человек. …Производительность составит около 120 единиц БПЛА в год, однако пока неясно, на какой именно на модели беспилотника будет сосредоточено производство на украинском заводе, – на Baykar-TB2 или TB3».

Эр-Рияд, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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