Такер Карлсон заявил, что скоро возьмет интервью у Путина и выложит его в свободный доступ

Известный американский журналист Такер Карлсон в четырехминутном видеообращении во вторник, 6 февраля, заявил, что в ближайшее время возьмет интервью у президента России Владимира Путина и разместит его на платформе Илона Маска в соцсети X (экс-Twitter), – сообщают СМИ.

В видеоролике, который журналист опубликовал в своем аккаунте в соцсети X (экс-Twitter) , он, стоя на одной из московских крыш, говорит: «Мы в Москве сегодня. Мы здесь для того, чтобы взять интервью у Владимира Путина. Уже скоро мы это сделаем. Конечно, такие интервью проводить рискованно. Мы обдумывали это месяцами. Вот почему мы это делаем: первое – это наша работа. Мы – журналисты, наша работа информировать людей. Два года идет война, которая меняет весь мир. Американцы не знают ничего об этом. Они не знают, что происходит в регионе, здесь, в России и в 600 милях от Украины. Но они должны знать. Они платят за это. Они думают, что ничего не поменялось, потому что их СМИ коррумпированы. Они врут читателям, зрителям. С момента, как началась война на Украине, они поговорили с большим количеством украинцев, записали много интервью с президентом Украины Зеленским. Но ни один западный журналист не заинтересовался Путиным. Большинство американцев не знают, почему Путин напал на Украину и какие у него цели. Илон Маск обещал не скрывать и не блокировать это интервью, когда мы опубликуем его на его платформе X. И мы ему благодарны за это. Все смогут посмотреть интервью с Владимиром Путиным бесплатно на моем сайте в полной версии, без монтажа. Западные страны, наоборот, сделают все возможное, чтобы подвергнуть цензуре это интервью на их менее принципиальных платформах. Потому что они боятся информации, которую они не могут контролировать. Но вам не нужно этого бояться. Мы не заставляем вас соглашаться с тем, что скажет Путин в интервью. Но мы предлагаем вам его посмотреть, чтобы вы могли все знать, а потом, как свободный человек, а не как раб, сами выбрать свою позицию».

«Я намерен добиваться интервью и с президентом Украины Зеленским, потому что до сих пор американские СМИ не делали это должным образом. Они брали у Зеленского многочисленные интервью, но на самом деле это не журналистика, это пропаганда в самой отвратительной форме, ведущей к гибели людей. Мы отправили запрос, надеемся мистер Зеленский примет наше предложение».

Следует отметить, что видеообращение Такера Карлсона о готовящемся интервью с Владимиром Путиным за час за час набрало более 6 млн. просмотров.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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