СМИ: Конгрессмены назвали «пустой тратой времени» обсуждение помощи Киеву

Ведущие республиканцы в Палате представителей Конгресса США выступили с совместным заявлением, в котором говорится, что «любое рассмотрение Сенатом законопроекта о помощи Украине в его нынешней форме – пустая трата времени», – сообщает во вторник, 6 февраля, Financial Times.

В публикации британского издания, в частности, говорится: «Законопроект может стать последним шансом для администрации Байдена добиться новой военной поддержки Украины. Однако ведущие республиканцы в Палате представителей уже выступили с совместным заявлением, в котором говорится, что любое рассмотрение этого законопроекта Сенатом в его нынешней форме – пустая трата времени».

«В самом Сенате документ тоже может провалиться. Его должны поддержать, как минимум, 12 из 49 сенаторов-республиканцев, так как ожидается, что некоторые демократы тоже проголосуют против него, поскольку считают меры в отношении ситуации на границе с Мексикой слишком драконовскими. Критика со стороны некоторых законодателей-республиканцев была жестокой, что, похоже, обрекает законопроект на провал. Даже некоторые сенаторы-республиканцы, близкие к руководству партии, которое одобрило сделку, колеблются или выражают явное несогласие. По меньшей мере, 19 сенаторов-республиканцев заявили, что будут голосовать против законопроекта, что означает его провал с первого раза. Это еще один признак растущего числа и влияния сторонников жесткой изоляционистской линии на Капитолийском холме по мере того, как Трамп укрепляет свое господство над партией», – пишет Financial Times.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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