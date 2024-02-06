Гросси назвал ситуацию на ЗАЭС «глобальной проблемой»

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на брифинге в Киеве во вторник, 6 февраля, заявил, что ситуация на Запорожской АЭС (ЗАЭС) стала глобальной проблемой, выходящей за рамки технических вопросов, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Гросси сказал: «Судьба крупнейшей в Европе атомной электростанции и последствия проблем на ней выходят за рамки чисто технического аспекта. Именно поэтому, находясь здесь, я разговариваю с президентом Зеленским, а раньше говорил с президентом Владимиром Путиным. Потому что это вопросы глобального значения, относящиеся к международному миру и безопасности. Это вопросы высокого политического значения. …Нам нужно продолжать диалог с Украиной и Россией, что, естественно, поскольку мы поддерживаем Украину с самого начала, а Москва управляет станцией».

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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