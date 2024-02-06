Захарова о попавших в ледовую ловушку косатках: Где экологи из Всемирного фонда дикой природы, Гринписа и прочих чудо-организаций?

Официальный представитель МИД России Мария Захарова во вторник, 6 февраля, комментируя многочисленные сообщения СМИ о попавших в ледовую ловушку у побережья Японии стада косаток, задалась вопросом: «Где экологи из Всемирного фонда дикой природы, Гринписа и прочих чудо-организаций?»

В своем Telegram-канале Захарова написала: «Сообщают, что у побережья о.Хоккайдо в ледяной ловушке оказались около 10 косаток (кто-то говорит о 12, 13 или 16), среди них, как минимум, один детёныш. По информации японских СМИ, местные власти говорят о том, что якобы вызволить их возможности нет. При этом специалисты уверены, что косаток спасти можно и для этого даже не требуется полноценных ледоколов, достаточно просто задействовать судно минимального ледового класса, который бы их прикрыл от ветра и создал полынью. А это у Японии есть. Было, по крайней мере».

«Где, спрашивается, сегодня все эти экологи из Всемирного фонда дикой природы, Гринписа и прочих чудо-организаций? Почему не бьют в набат?» – добавила российский дипломат

Ранее сегодня японский телеканал NHK передал, что «вызволить около десяти косаток, оказавшихся в ловушке во льдах у побережья острова Хоккайдо нет никакой возможности».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube