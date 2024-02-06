Небензя заявил о неслучайном выборе украинскими неонацистами цели в Лисичанске

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на запрошенном Россией заседании Совета Безопасности в связи с ударом ВСУ по Лисичанску заявил, что время и цель обстрела города украинскими неонацистами были выбраны неслучайно, а также обвинил США в прямом соучастии в теракте против военно-транспортного самолета Ил-76 с украинскими военнопленными, – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию.

В ходе своего выступления российский дипломат сказал: «Не сомневаемся, что цель и время нападения были выбраны неслучайно. Город находится вблизи линии боевого соприкосновения и регулярно обстреливается из разных видов вооружений. Мест отдыха там немного. Неонацисты преднамеренно дождались момента, когда семьи выйдут на прогулку в выходной день, и цинично атаковали едва ли не единственное место досуга в Лисичанске. Цинично атаковали едва ли не единственное место досуга в Лисичанске. …В своей слепой ненависти к нашей стране и стремлении хоть как-то ослабить Россию Запад готов расплачиваться чужими жизнями и поступиться общечеловеческими нормами морали. Призываем членов Совета и руководство ООН решительно осудить ракетный удар по Лисичанску и все другие террористические акты киевского режима. Бандеровская хунта рассматривает молчание как карт-бланш на совершение все новых преступлений».

Что касается атаки на транспортный Ил-76, перевозивший 65 украинских военнопленных Небензя сказал: «Россия обладает неопровержимыми доказательствами того, что российский самолет Ил-76 с украинскими военнопленными был сбит американской системой Patriot. С момента запрошенного нами 25 января заседания проводимое Россией расследование продвинулось вперед. Сегодня у нас имеются неопровержимые доказательства того, что для нанесения удара был использован ЗРК Patriot, что не оставляет сомнений в том, что Вашингтон является прямым соучастником и этого преступления».

«Мы готовы информировать о результатах проводимого нами национального расследования этого преступления ВСУ любые заинтересованные международные организации и уже распространили соответствующее письмо в Организации Объединенных Наций», – добавил постпред России при ООН.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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