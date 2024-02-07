Путин потребовал не допускать «чрезмерного» роста цен на авиабилеты

Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства в среду, 7 февраля, потребовал не допускать чрезмерного роста цен на авиабилеты, – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию пресс-службы Кремля.

В ходе своего выступления глава государства сказал: «Мы должны интенсивно над этим работать, над повышением доступности перелетов для наших граждан. На стоимости авиабилетов хотел бы остановиться отдельно. Подчеркну: важно не допускать чрезмерного роста цен на билеты при безусловном обеспечении качества обслуживания пассажиров и безопасности полетов. Эти вопросы должны быть в приоритете, как у перевозчиков, так и у министерства транспорта. Да и других профильных ведомств».

«Россия развивает аэродромную инфраструктуру, взлетно-посадочные полосы, пункты связи, метеорологические станции, оборудование. За шесть лет в стране были введены в эксплуатацию 33 таких объекта, в том числе 19 взлетно-посадочных полос. До конца 2024 года будет введено в эксплуатацию еще 13 объектов», – добавил Путин и попросил отдельно доложить «о дальнейших планах по укреплению аэродромной инфраструктуры с учетом ее текущего состояния и планах развития авиаперевозок, включая внутрироссийские и межрегиональные.

«Я жду предложений по механизмам финансирования таких проектов. И здесь важно, чтобы дополнительная финансовая нагрузка не приводила к росту цен на авиабилеты», – подчеркнул президент России.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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